"The Crown": Doch eine sechste Staffel für die Queen

"The Crown" wird nicht bis zur Gegenwart der Royals vordringen

Zurzeit spielt Olivia Colman in der dritten Staffel die britische Queen Elisabeth II. und wird dies auch in der kommenden vierten Staffel noch einmal tun. In der fünften Staffel übernimmt Imelda Staunton das Zepter und wird dies nun auch in der sechsten und letzten Staffel tun. Auch Lesley Manville wird zweimal in die Rolle von Prinzessin Margaret schlüpfen.

Hoffnungen von Fans der britischen Royals, dass die Serie bis zur Gegenwart vordringt und hinter die Kulissen der neuesten Entwicklungen im britischen Königshaus geblickt wird, werden freilich enttäuscht werden. Es wird erwartet, dass die Serie rund um das Jahr 2000 enden wird. Die zusätzliche sechste Staffel kommt damit wohl vor allem einer ausführlichen Schilderung des Beziehungsdramas zwischen Prinz Charles und Lady Diana und dem tragischen Unfalltod der populären Lady Di in Paris im Jahr 1997 zugute.

"The Crown" ist bei Netflix zu sehen. Es wird erwartet, dass die vierte Staffel mit Olivia Colman in der Hauptrolle dort noch in diesem Jahr erscheint.