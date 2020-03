Emma und 11 andere Filme für Fans von Jane Austen

Mit Anya Taylor-Joy in der Hauptrolle verfilmt die ehemalige Modefotografin Autumn de Wilde den neben "Stolz und Vorurteil" wohl meistverfilmten Klassiker von Jane Austen neu. Der berufliche Werdegang der Regisseurin lässt sich deutlich an einem sinnlichen Faible für trendige Kleider, schöne Stoffe und modische Accessoires erkennen. In dieser Austen-Verfilmung kommt es auf jedes kleinste Detail an.