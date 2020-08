"The Crown": Elizabeth Debicki wird Lady Diana spielen

Elizabeth Debicki ist aus der Serie "The Night Manager" ebenso bekannt wie aus Filmen wie "The Cloverfield Paradox" (2018) und "Widows – Tödliche Witwen" (2018). Auch im mit Spannung erwarteten Thriller "Tenet" von Meisterregisseur Christopher Nolan, der am 26. August 2020 in den heimischen Kinos startet, wird sie zu sehen sein.

Imelda Staunton ("Maleficent", "Downton Abbey") wird die Queen spielen. Sie übernimmt die Rolle von Olivia Colman. Jonathan Pryce ("Die zwei Päpste", "Game of Thrones") wird ihren königlichen Gemahl, Prinz Philip, Duke of Edinburgh, mimen. Die Rolle hatte zuvor Tobias Menzies. Lesley Manville ("Der seidene Faden", "Harlots – Haus der Huren") übernimmt die Rolle von Prinzessin Margaret.

Noch nicht bekannt ist, welcher Schauspieler in die Rolle von Prinz Charles schlüpfen wird.