Nach ihrem großen Erfolg wird die Sky Original Serie "The Day of the Jackal" um eine weitere Staffel verlängert. Die Serie ist in Österreich das erfolgreichste Sky UK Original aller Zeiten. Auch in allen anderen Märkten ist die Thriller-Serie mit Rekordquoten gestartet. Staffel 1 wurde in fast 200 Länder verkauft.

Die zehnteilige Serienadaption basiert auf dem bahnbrechenden Roman von Frederick Forsyth und dem nachfolgenden preisgekrönten Film von Universal Pictures aus dem Jahr 1973.