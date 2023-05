Drei verschiedene Blickwinkel auf die Katastrophe

Auftakt zu den tragischen Ereignissen war ein Erdbeben der Stärke 9, das am 11. März 2011 Japans Küste erschütterte. Daraufhin überschwemmte eine 15 Meter hohe Tsunami-Welle das Kernkraftwerk von Fukushima und beschädigte einige Reaktorblöcke. Ohne intakte Kühlung drohte nun eine katastrophale Kernschmelze.

Über einen Zeitraum von sieben Tagen hinweg beleuchtet "The Days" unter der Regie von Masaki Nishiura und Hideo Nakata in acht Episoden die Geschehnisse aus drei unterschiedlichen Perspektiven. Wir erleben in dieser Miniserie mit, wie Regierungsangehörige, die Angestellten eines E-Werks und die Mitarbeiter:innen des Kernkraftwerks auf die zugespitzte Lage reagieren und einen verzweifelten Wettlauf gegen die Zeit starten.