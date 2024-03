"Eric": Benedict Cumberbatch in neuer Netflix-Miniserie

Die sechs Episoden handeln von der verzweifelten Suche eines Vaters nach seinem neunjährigen Sohn, der im New York der 1980er-Jahre eines Morgens auf dem Schulweg verschwindet. Nach dem Verlust seines Sohns Edgar ist Vincent, der erfolgreiche Puppenspieler und Schöpfer einer beliebten Kinderfernsehserie, am Boden zerstört und wird immer unberechenbarer. Er kämpft mit seinem schlechten Gewissen und macht sich Vorwürfe.

In seiner Not klammert er sich an Zeichnungen seines Sohnes, die eine blaue Monsterpuppe namens Eric zeigen. Vincent ist überzeugt, dass er Edgar zurückbekommt, wenn er es schafft, die Puppe Eric auf die Fernsehbildschirme zu bringen. Mit seinem zunehmend zerstörerischen Verhalten verschreckt er seine Familie, seine Kolleg:innen und selbst die Polizei, die ihm nur helfen will. Eric, das Produkt seiner Wahnvorstellungen, wird für ihn zum einzigen Verbündeten bei seiner Mission, seinen Sohn wieder nach Hause zu holen.