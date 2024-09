Wurde tatsächlich eine Familie von Dämonen heimgesucht, die Besitz von den Kindern ergriffen? Der aktuelle Netflix-Film "The Deliverance" ließ sich jedenfalls von angeblich wahren spektakulären Vorfällen inspirieren. Was hier passiert sein soll, liest sich wie ein Abschnitt aus dem Handbuch für Exorzismus.

Zunächst eine kurze Zusammenfassung der Filmhandlung: Die alleinerziehende Mutter Ebony Jackson (Andra Day) hat mit ihrer eigenen Mutter (Glenn Close) und ihren drei Kindern Shante (Demi Singleton), Nate (Caleb McLaughlin) und Andre (Anthony B. Jenkins) ein altes Haus in Pittsburgh bezogen. Bald häufen sich die beunruhigenden Vorfälle und nehmen immer bedrohlichere Zügen an. Die Geistliche Bernice James (Aunjanue Ellis-Taylor) bietet ihre Hilfe an und will einen Exorzismus durchführen, wie auch der Trailer zeigt.