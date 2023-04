Die 5 besten Exorzismus-Filme für eingefleischte Horrorfans

Die zwölfjährige Regan (Linda Blair) lebt allein mit ihrer Mutter, der geschiedenen Schauspielerin Chris MacNeil (Ellen Burstyn). Die Mutter hat große Probleme mit Regan, denn das Mädchen leidet unter epilepsieähnlichen Anfällen und unkontrollierbaren Aggressionsausbrüchen, die kein Arzt therapieren kann. In ihrer Not wendet sich Chris an Pater Karras (Jason Miller), der eine beunruhigende Diagnose stellt: Regan ist von einem Dämonen besessen. Der Geistliche überträgt den Fall an Pater Merrin (Max von Sydow), einen erfahrenen Teufelsaustreiber.



Was wäre eine Liste über Exorzismus-Filme ohne diesem großen Klassiker des Genres?! Regisseur William Friedkin setzte den Spuk so überzeugend in Szene, dass der Film in den 1970er-Jahren für heftige Diskussionen sorgte. Doch nicht nur die Kritiker:innen kamen zu Wort, sondern auch zahlreiche Fans scharten sich um den Film, der schließlich für elf Oscars nominiert wurde und am Ende zwei erhielt.

"Der Exorzist" ist auf Amazon Prime Video, AppleTV und Sky verfügbar. Hier geht's direkt zu "Der Exorzist"!