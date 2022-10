"The Devil in the White City": Lässt Reeves Serien-Rolle sausen?

Keanu Reeves (58) geht wohl doch nicht unter die Serien-Stars. Der US-Streamingdienst Hulu arbeitet seit 2019 an einer Serien-Fassung des Buches "The Devil in the White City" (Deutsch: "Der Teufel von Chicago: ein Architekt, ein Mörder und die Weltausstellung, die Amerika veränderte.") von Erik Larson (68). Reeves sollte ursprünglich den Architekten Daniel H. Burnham (1846-1912) spielen. Wie "Variety" nun erfahren haben will, gehört der "Matrix"-Star nicht länger zum Cast der Serie.

Hätte Reeves das Angebot angenommen, wäre dies seine erste Hauptrolle in einer Serie gewesen. Sprecher des Streamingdienstes weigerten sich auf Anfrage von "Variety", die aktuelle Casting-Situation zu kommentieren. Auch von Reeves' Seite gab es noch keinen Kommentar zu den Neuigkeiten.