Das neue sündteure Netflix-Spektakel "The Electric State" von Anthony und Joe Russo zeigt eine alternative, retro-futuristische Version der 1990er Jahre, in der Menschen und Roboter in unruhigen Zeiten leben. Am spektakulärsten sind natürlich die verschiedenen Roboter-Modelle und wir wollen euch diese künstlichen Freunde von Millie Bobby Brown und Chris Pratt im folgenden Artikel näher vorstellen.