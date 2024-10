Der spektakuläre Abenteuer-Film "The Electric State" von den "Avengers: Endgame"-Regisseuren Anthony und Joe Russo spielt in einer alternativen, retro-futuristischen Version der 1990er, in der empfindsame, Cartoon-artige Roboter, die einst friedlich den Menschen dienten, nach einem Aufstand ins Exil verbannt wurden. In den menschlichen Hauptrollen dieser Netflix-Produktion erleben wir Millie Bobby Brown und Chris Pratt.