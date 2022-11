"The Electric State": Chris Pratt betrauert Todesfall bei Netflix-Film

"Erinnerung daran, seine Liebsten nahe zu halten"

"Unsere Gebete sind bei der Familie und den Freunden unseres geliebten Fahrers, der am Freitagmorgen verstorben ist", schrieb Pratt Medienberichten zufolge am 5. November in einer Instagram-Story, um hinzuzufügen: "Erinnerung daran, seine Liebsten nahe zu halten". Der Sci-Fi-Film "The Electric State" entsteht aktuell in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia. Nach dem tödlichen Unfall wurden die Dreharbeiten am 4. November ausgesetzt.