"The Expanse": Warum nach dem Serien-Ende noch nicht Schluss sein muss

Für Fans der TV-Serie mag es eine schlechte Nachricht sein, dass "The Expanse" mit der sechsten Staffel enden wird – vor allem weil die Serie damit erst beim sechsten Buch "Babylon's Ashes" (dt. Titel: "Babylons Asche") der Roman-Reihe steht. Es gibt aber noch zwei "The Expanse"-Romane und das neunte und letzte Buch mit dem Titel "Leviathan Falls" soll 2021 erscheinen. Drei Bücher wären also noch zu verfilmen. Warum also die Serie beenden?