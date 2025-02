der Launch des ersten Trailers von Marvel Studios' "The Fantastic Four: First Steps" (Kinostart: 24. Juli 2025) wurde am 4. Februar vor Live-Publikum und in Anwesenheit des Hauptcast im U.S. Space & Rocket Center, HOME of Space Camp, in Huntsville, Alabama, gefeiert. Fans aus aller Welt verfolgten die große Premiere in Echtzeit über den Marvel Livestream, bei dem die Saturn-5-Rakete als galaktische Kulisse diente. Ihr könnt eiuch den Trailer aber jederzeit auch ganz gemütlich daheim oder unterwegs ansehen: