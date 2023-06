"The Flash": Hat das DC-Epos eine Post-Credit-Szene?

Gibt es eine Post-Credit-Szene in "The Flash"?

Ja, auch dieser Superheldenfilm hält eine weitere Szene für das Kinopublikum bereit.

Was passiert in der Abspannszene? Barry aka The Flash (Ezra Miller) und Arthur Curry aka Aquaman (Jason Momoa) stolpern zusammen aus einer Bar. The Flash erklärt seinem Kollegen das Multiversum, in dem es mehrere Versionen von Batman & Co. gibt. Aquaman ist natürlich daran interessiert, ob es auch ihn mehrmals gibt und wie die anderen Versionen von ihm sind. Barry versichert ihm, dass er in jeder Parallelwelt derselbe Typ sei.