Alternative Comic-Geschichte

Eigentlich wirkt die aktuelle Story wie eine Episode aus der Marvel-Serie "What if…". Auch hier wird ständig durchgespielt, was sich ergeben hätte, wenn diese oder jene Wendung eingetreten wäre bzw. der eine oder andere Superheld nun in veränderter Gestalt daherkommt. Und der besondere Clou: Als Auslöser dieses Riesenschlamassels hat bei "The Flash" eine banale Tomatendose aus dem Supermarkt gedient.

Auch in anderer Hinsicht kann sich das DCU offenbar von seiner Konkurrenz nicht lösen: Während es in den letzten Spider-Man-Filmen – egal ob animiert oder in Realform – immer wieder zu einem Treffen der Generationen gekommen ist und mehrere Jahrzehnte Comic-Geschichte durch die Wiederkehr vertrauter Gesichter gefeiert wurden, geht auch "The Flash" nach genau diesem Muster vor. Nur konzentriert sich hier eben alles auf Supermans und Batmans Welt. DC-Fans werden jedenfalls an manchen Stellen garantiert mit leuchtenden Augen im Kino sitzen.