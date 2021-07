Necrus-Hinweis

Dieser Name sollte Comic-LeserInnen vertraut sein, denn in den DC-Comics verbirgt sich dahinter eine atlantische Stadt, die hie und da in unseren Meeren auftaucht – und zwar immer an anderer Stelle. Womit auch gleich eine mögliche Erklärung für das verschwundene Königreich im Film angedeutet wäre.

Dort könnte somit Necrus-Herrscher Mongo in Gestalt des "Game of Thrones"-Bösewichts Pilou Asbaek erscheinen und durch seinen Hass auf die Menschheit für Probleme sorgen – doch ganz sicher ist es noch nicht, welche Rolle der Däne Asbaek übernehmen wird.