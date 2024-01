Erfolg in Serie

Für Kaley Cuoco war "The Flight Attendant" ihr erster großer Coup nach "The Big Bang Theory". In der Kult-Sitcom spielte sie von 2007 bis 2019 eine der Hauptrollen. Nach dem Ende der Serie musste sie sich von Kellnerin Penny, die das Leben der Nerd-Clique rund um Sheldon (Jim Parsons, 50) auf Trab hielt, verabschieden. Momentan ist Cuoco in dem Film "Role Play" neben David Oyelowo (47) zu sehen.