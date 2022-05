"3000 Years of Longing"-Trailer: Swinton und der Flaschengeist

Wenn Tilda Swinton einen Flaschengeist in Gestalt von Idris Elba trifft, verspricht das, eine Geschichte wie aus "1001 Nacht" zu werden – magisch und mitreißend zugleich.

Regisseur und Oscar-Preisträger George Miller ("Mad Max: Fury Road") entführt die ZuschauerInnen in "Three Thousand Years of Longing" in eine fantastische Welt mit überlebensgroß prachtvollen Bildern und einer berührenden Liebesgeschichte.

Der erste Trailer stimmt uns darauf würdig ein: