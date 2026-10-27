„The Gentlemen“-Staffel 3 kommt mit diesen neuen Stars

Eddie ( Theo James ) und Susies ( Kaya Scodelario ) gemeinsame Reise geht mit neuen Gefährten weiter! Nach dem internationalen Erfolg der ersten beiden Staffeln von Guy Ritchies Serie The Gentlemen starten bereits die Dreharbeiten der dritten Staffel . Die Netflix-Produktion begrüßt dabei zahlreiche neue Stars am Set in Großbritannien und Marokko.

Erstmals mit dabei sind Schauspiellegende Robert Carlyle (Line of Duty – Cops unter Verdacht, The Hack) sowie die Hollywood-Stars Elijah Wood (Ready or Not 2, Yellowjackets) und Orlando Bloom (The Cut, Bucking Fastard), Dexter Fletcher (Bube, Dame, König, grAS) und Bruna Marquezine (Benefits with Friends, Blue Beetle). Außerdem sind Ed Speleers (You – Du wirst mich lieben, The Lady), Saffron Burrows (You – Du wirst mich lieben, Star Trek: Strange New Worlds) und Bugzy Malone (Operation Fortune: Ruse de Guerre) mit dabei.

Worum geht es in Staffel 3?

In der dritten Staffel wagen Eddie und Susie ihr bisher kühnstes Projekt: Den Bau eines Casinos im Nahen Osten. Doch da hinter jeder Ecke Gefahr lauert, stellt sich die Frage: Ist der Duke mit seinem ungezügelten Ehrgeiz diesmal endgültig zu weit gegangen?

Schöpfer, Drehbuchautor und Regisseur Guy Ritchie kommentiert den Drehstart in einer PRessemeldung folgendermaßen: „Der Ehrgeiz von The Gentlemen ist gewachsen, die Welt der Serie hat sich erweitert und die Konsequenzen wiegen schwerer. Eine dritte Staffel war schlicht unvermeidlich, und ich freue mich darauf, die Grenzen der Serie noch weiter auszuloten.“