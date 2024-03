Ein "The Gentlemen"-Universum

Sowohl der Film als auch die Serie spielen in ein und derselben Welt, auch die Prämisse ist dieselbe: "Es ist ein Ausflug in die Welt der Aristokrat:innen, die auf Weltgangster treffen. Die Welt ist genau dieselbe.", meint Guy Ritchie im Gespräch mit "What To Watch".

In der Serie geht es um den "Übergang" von einem reichen Adeligen und gesetzestreuen Bürger zu einem knallharten Drogenboss. Wenn man es so nimmt, könnte man Theo James' Eddie als Vorgänger zu Matthew McConaugheys Mickey sehen.

Auch wenn beide Werke im gleichen Universum spielen und eine ähnliche Prämisse haben, so sind deren Handlungen doch unabhängig voneinander. Theo James meint im "Netflix"-Interview, dass "die eigentliche Geschichte ganz anders" ist.