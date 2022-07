"The Gray Man": Wurde der Netflix-Blockbuster in Wien gedreht?

In dem neuen Blockbuster des Streaming-Giganten Netflix, "The Gray Man", jagt Chris Evans Ryan Gosling einmal quer durch die Welt. Dabei macht der Actionfilm auch Stopp in der österreichischen Hauptstadt.

"The Gray Man" erweckt den Eindruck, dass es tatsächlich an all diesen Orten gedreht wurde, was auch erklären würde, warum er ein Budget von 200 Millionen US-Dollar benötigt hattw und damit der bisher teuerste Film von Netflix ist. Doch wurde denn immer an den Orten gedreht, wo der Blockbuster spielt und dafür das viele Geld für On-Location-Drehs ausgegeben? Und noch viel wichtiger: Wurde denn überhaupt in Wien gedreht?