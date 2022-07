"The Gray Man": Fünf Fakten zum teuersten Netflix-Film

Mehr als geschätzte 200 Millionen nahm Netflix für "The Gray Man" in die Hand. Damit ist der Actionthriller mit Ryan Gosling (41) der bis dato teuerste Film des Streamingdienstes überhaupt. Am 14. Juli startete der Film der "Avengers"-Regiebrüder Anthony (52) und Joe (51) Russo in ausgewählten Kinos. Am 22. Juli ist es auch bei Netflix so weit.

Ryan Gosling spielt Court Gentry, den besten Mann der CIA. Doch als er belastendes Material über seinen Arbeitgeber zugespielt bekommt, gerät er selbst auf die Abschussliste. Lloyd Hansen (Chris Evans, 41), psychopathischer Ex-Angestellter der CIA und jetzt als Freelancer für den Geheimdienst unterwegs, setzt weltweit Agenten auf Gentry an. Unterstützung bekommt der Gejagte von Dani Miranda (Ana de Armas, 34)

Neben Story, Darsteller und den Kosten gibt es noch weitere interessante Fakten über "The Gray Man" zu berichten.