Serie mehrfach Emmy-nominiert

Die Serie, die in Österreich bei Canal+ zu sehen ist, nimmt in fiktiven Geschichten das Leben der russischen Langzeit-Regentin Katharina der Großen (1762-1796) aufs Korn. Seit Sendestart 2020 konnte "The Great" nicht nur eine weltweite Fangemeinde hinter sich vereinen, sie überzeugte auch TV-Kritiker durch ihre unkonventionelle Herangehensweise an das Leben Russlands langjährigster Herrscherin.

So erzielte die Serie bislang unter anderem sieben Emmy-Nominierungen, gewann 2022 einen Emmy für die Kostüm-Ausstattung und verhalf Hauptdarstellerin Elle Fanning (25, Katharina die Große) 2021 und 2022 zu je einer Golden-Globe-Nominierung. Umso unverständlicher, dass die Serie nun eingestellt werden soll. Zu den Gründen äußerte sich der Streamingdienst Hulu bislang nicht.