Derzeit verbreitet Jake Gyllenhaal auf Netflix Hochspannung, weil er in dem Thriller "The Guilty" als Polizist in einer Notrufzentrale einen ganz besonderen Anruf von einer entführten Frau entgegennimmt und ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Eigentlich ist Antoine Fuquas ("The Equalizer", "Southpaw", "The Magnificent Seven") Werk aber ein Remake, da dieselbe Geschichte bereits 2018 von dem dänischen Regisseur Gustav Möller unter demselben Titel – auf Dänisch: "Den Skyldige" – in Szene gesetzt wurde.

Doch egal ob Original oder Remake – die wichtigere Frage lautet doch eher: Ist dieser Kriminal-Fall eine freie Erfindung oder haben tatsächlich einmal ähnliche Ereignisse stattgefunden?