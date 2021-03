True-Crime-Serie thematisiert Hunde-Raub von Lady Gaga

Kurze Zeit später tauchen die Hunde unversehrt wieder auf. Eine Frau, die selbst nicht in die Tat involviert gewesen sein soll, hatte die beiden bei der örtlichen Polizeistation abgegeben. Zuvor hatte Lady Gaga 500.000 Dollar Finderlohn für die Tiere geboten. Die Täter konnten bislang nicht gefunden werden.

Wie "ET Online" berichtet, wurde der Vorfall nun in einer Folge der True-Crime-Fernsehshow "America's Most Wanted" aufgearbeitet. In der Episode, die am Montag im US-amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt wurde, wurden Aufnahmen des Überfalls gezeigt. ZuschauerInnen wurden angehalten, nach den Männern Ausschau zu halten und gegebenenfalls Hinweise an die zuständigen Behörden zu liefern. Die Sendung beschäftigte sich darüber hinaus mit weiteren gewaltsamen Hunde-Entführungen in den USA.