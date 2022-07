"The Kardashians": Im Teaser zu Staffel 2 geht's heiß her

Das müsst ihr zu Staffel 2 wissen

"The Kardashians" ist eine Art Fortsetzung zu dem Reality-TV-Hit "Keeping Up With The Kardashians", das 14 Jahre lang erfolgreich im US-amerikanischen Fernsehen lief. Die Serie des Mickey-Mouse-Konzerns setzt da an, wo die Hit-Serie aufgehört hat und erzählt von dem Leben der Kardashian-Jenner-Familie. Sie bietet eine gute Mischung aus witzigen Einblicken in den Alltag der superreichen Familie und kurzen Interview-Momenten.