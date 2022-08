"The Kelly Family - Die Reise geht weiter" Doku hat Starttermin

In der Doku-Reihe "The Kelly Family - Die Reise geht weiter" unternimmt die Kelly Family eine Zeitreise und fährt mit dem berühmten Familien-Bus quer durch Europa. RTLzwei zeigt das Format ab 5. September immer montags um 20:15 Uhr. Mit der Reise per Bus will die Band in Erinnerungen schwelgen und das Familiengefühl stärken. Im November 2022 geht die Gruppe zudem auf Tour und will den Trip zur Vorbereitung nutzen.