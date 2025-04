"The Last of Us"-Staffel 2: Wie viele Folgen und wann ist Finale?

Es ist noch längst nicht Schluss für Joel (Pedro Pascal ) und Ellie (Bella Ramsey), denn die Serien-Version zum gefeierten Videospiel-Franchise geht mit Staffel 2 in die nächste Runde. Fünf Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel holt die Vergangenheit die beiden Hauptfiguren wieder ein. Doch wie sieht die Zukunft aus? Wir wollen euch verraten, wann und wo die neuen Folgen von "The Last of Us" verfügbar sind: So wird der Episodenfahrplan.