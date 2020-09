"The Mandalorian 2"-Trailer: Mit Baby Yoda auf der Spur der Jedis

In der zweiten Staffel ist Mando (Pedro Pascal) mit Baby Yoda noch immer auf der Flucht vor dem Bösewicht Moff Gideon (Giancarlo Esposito), dem Anführer einer Truppe des ehemaligen galaktischen Imperiums. Die Handlung von "The Mandalorian" spielt ja rund fünf Jahre nach dem "Star Wars"-Kinofilm "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" (1983), in dem der Imperator und sein böses Imperium besiegt wurden. Moff Gideon wird wohl weiterhin alles daran setzen, den kleinen Jedi in seine Hände zu bekommen. Doch mit Din Djarin, wie Mando eigentlich heißt, hat das Kind einen ziemlich effizienten Beschützer.