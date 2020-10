"The Mandalorian": Charakter-Poster für Staffel 2 sind da

"The Mandalorian" startet bei Disney+ am 30. Oktober in die zweite Staffel. Dem Streamingdienst ist mit der ersten "Star Wars"-Realfilm-Serie im Vorjahr gleich zum Start ein Serien-Hit gelungen. Die Serie löste dank der Begeisterung für das in zahlreichen Memes "Baby Yoda" getaufte Jedi-Kind einen Online-Hype aus. Darüber hinaus bekam die Serie auch sehr gute Kritiken und versöhnte auch viele Fans mit dem "Star Wars"-Franchise, die von den drei Kinofilmen aus dem Hause Disney enttäuscht waren.

Die zweite Staffel von "The Mandalorian" ist ab 30. Oktober 2020 bei Disney+ zu sehen.