"The Mandalorian": Böse! Baby-Yoda verspeist Babys

Running Gag oder böses Omen?

Das Verspeisen der Baby-Snacks ist in der Episode auch ein wiederkehrender Gag, zeigt aber auch neue Seiten an dem sonst so unschuldigen Alien-Kind. Wenn Baby-Yoda am Schluss die Frog Lady mit seinen Kulleraugen anschaut, sich dann umdreht und noch eines ihrer Eier verschluckt, ist das zwar auch ein lustiger Höhepunkt des Runnig Gags dieser Episode. Es hat aber auch eine gewisse Horror-Tonalität. In diesen Szenen kommen Gedanken an Horrorfilme mit niedlichen Kindern wie "Das Omen" oder auch der Gedanke an Gollum in "Herr der Ringe" auf.

Gerade im Zusammenhang mit der dramatischen Geschichte der Frog Lady stellt sich schon die Frage: Wie süß kann eine Disney-Figur sein, bevor wir es nicht mehr süß finden, wenn es ungeborene Kinder verspeist? Ist das Kind möglicherweise ein Böser? Oder wird es zu einem Bösen so wie einst Anakin Skywalker? Oder versteht das Kind einfach noch nicht, was es da angestellt hat?