Wo treiben sich Luke, Leia und Han Solo eigentlich während "The Mandalorian" herum?

Die Ereignisse in der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" spielen rund fünf Jahre nach "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" (1983), dem letzten Teil der Original-Trilogie und Episode VI der neunteiligen Skywalker-Saga. Die Handlung der Sequel-Trilogie von Disney (Episoden VII bis IX) beginnt hingegen rund 20 Jahre danach in "Das Erwachen der Macht" (2015).

Luke Skywalker, Leia Organa, Han Solo und die anderen Charaktere aus den ursprünglichen "Star Wars"-Filmen treiben sich also zu der Zeit, in der "The Mandalorian" spielt, irgendwo in dieser weit entfernten Galaxie herum. Aber wo? In der populären Serie ist bisher keiner der bekannten Charaktere aus den Kinofilmen aufgetaucht.