Ein bekannter Schauspieler hat sich im Halbfinale 2025 der ProSieben-Show "The Masked Singer" gezeigt. Clemens Schick (53) versteckte sich hinter dem Kostüm von Harry Otter. In der fünften Folge der Show hatte er am Samstagabend die wenigsten Stimmen erhalten.

Clemens Schick bedankte sich nach seiner Enttarnung bei Publikum und Produktion für die Unterstützung. Bekannt ist der 53-Jährige, der aus Baden-Württemberg stammt, nicht nur aus dem deutschen Film. Im James-Bond-Streifen "Casino Royale" mit Daniel Craig (57) als 007 spielte er 2006 den Handlanger Kratt des Bösewichts Le Chiffre (Mads Mikkelsen).

Das Rateteam hatte Clemens Schick bereits teilweise auf dem Zettel. Moderatorin Verona Pooth (57) und Comedian Chris Tall (34) setzten auf den Schauspieler, während ihr Gaststar, Sänger Álvaro Soler (34), dessen Kollegen Daniel Brühl (47) hinter Harry Otter vermutete.

Diese Masken stehen im Finale der TV-Show

Mit dem Aus von Harry Otter alias Clemens Schick steht nun auch fest, welche vier Masken am kommenden Samstag im Finale stehen. Mit dabei sind noch Eggi, Rave-Ioli, King und Muuhnika. Vor Schick musste sich in Folge vier Musiker "Evil" Jared Hasselhoff (54) als Dude zu erkennen geben. Vor ihm verabschiedeten sich bereits Schauspielerin Natalia Wörner (58) als Quietsch, Model und Schauspielerin Brigitte Nielsen (62) als Kiss und Unternehmerin Barbara Becker (59) als Smiley.

Die letzte Ausgabe der aktuellen Staffel von "The Masked Singer", die seit dem 8. November zu sehen ist, läuft am 13. Dezember ab 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

"The Masked Singer" wird seit 2019 im deutschen TV gezeigt. In den vergangenen Jahren konnten unter anderem Sasha (53), Alexander Klaws (42) oder Mirja Boes (54) gewinnen. Zuletzt siegte Sängerin Loi (23), die unter der Panda-Maske steckte.