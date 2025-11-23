In der neuen Ausgabe der musikalischen Rateshow kam eine Schauspielerin zum Vorschein, auf die keiner getippt hat.

Die nächste Maske verabschiedet sich: In der neuen Folge der ProSieben-Show "The Masked Singer" wurde am 22. November 2025 Quietsch enttarnt. Unter dem Kostüm kam Natalia Wörner (58) zum Vorschein - zur großen Überraschung aller Beteiligten.

"Ein schönes Geschenk" Auf die Schauspielerin hatte das Rateteam bestehend aus Verona Pooth (57), Chris Tall (34) und Gast-Star Sasha (53) nicht getippt. Namen wie Sarah Engels oder Toni Garrn fielen nach dem Quietsch-Auftritt, mit TV-Star Wörner hat wohl kaum jemand gerechnet. Die 58-Jährige verlässt die Show aber offenbar mit einem guten Gefühl: "Es war auch wirklich, wirklich besonders toll für mich, ein schönes Geschenk. Dankeschön." Das Besondere an Wörners Quietsch-Kostüm, das ein Hunde-Kauspielzeug darstellte: Es wurde aus nur "einem einzigen Stück Material" gefertigt, wie ProSieben zuvor erklärte. "Mehr als acht Wochen" dauerte es demnach, die Maske in Handarbeit zu formen.

Drei Teilnehmerinnen sind ausgeschieden Mit ihrem Aus in der TV-Show folgt Schauspielerin Natalia Wörner, die unter anderem bekannt ist für die ZDF-Krimireihe "Unter anderen Umständen" oder die ARD-Reihe "Die Diplomatin", auf Barbara Becker (59) als Smiley und Brigitte Nielsen (62) alias Kiss. Die beiden Teilnehmerinnen waren zuvor in der aktuellen "The Masked Singer"-Staffel ausgeschieden. Weiter im Rennen sind noch die Masken Dude, Eggi, Harry Otter, King, Muuhnika und Rave-ioli. Die zwölfte Staffel von "The Masked Singer" läuft seit dem 8. November. Am kommenden Samstag folgt die nächste Ausgabe der Rateshow. Das Finale und damit die sechste Folge soll am 13. Dezember zur Primetime bei ProSieben laufen. "The Masked Singer" wird seit 2019 im deutschen TV gezeigt. In den vergangenen Jahren konnten unter anderem Sasha, Alexander Klaws (42) oder Mirja Boes (54) gewinnen. Zuletzt siegte Sängerin Loi (23), die unter der Panda-Maske steckte.