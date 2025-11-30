"The Masked Singer" 2025: Welcher Star steckte im Dude-Kostüm?
In der vierten Folge der aktuellen Staffel "The Masked Singer" ist am 29.November 2025die nächste Maske enttarnt worden: Im Dude-Kostüm steckte der Bloodhound-Bassist "Evil" Jared Hasselhoff (54). Während das für die Jury mit Verona Pooth (57), Chris Tall (34) und Gaststar Tom Neuwirth alias Conchita Wurst (37) überraschend kam, hatten viele Zuschauer den richtigen Riecher.
"Das verrückteste Event meines Lebens"
Die Juroren waren sich nicht sicher, um welchen Promi es sich beim Dude handelt. Von Basketball-Weltmeister Dennis Schröder bis zu den Sängern Marc Terenzi und Ross Antony lauteten ihre Vermutungen. In den sozialen Netzwerken und auch in der App tippten jedoch viele Zuschauerinnen und Zuschauer auf Jared Hasselhoff, der auch schon in Shows wie "Duell um die Welt" und bei "TV total"-Specials dabei war.
Der US-Musiker zeigte sich von seiner Enttarnung nicht enttäuscht, sondern schwärmte: "'Ich habe immer gesagt: Ich möchte mein Leben von einem verrückten Event zum nächsten leben. Und The Masked Singer war das verrückte Event meines Lebens!"
Fünf Stars sind noch dabei
Damit ist bereits der vierte Promi der zwölften Staffel enthüllt worden. Zuvor schieden bereits Natalia Wörner (58) als Quietsch, Brigitte Nielsen (62) als Kiss und Barbara Becker (59) als Smiley aus. Nun sind noch fünf Masken im Rennen: Eggi, Harry Otter, King, Muuhnika und Rave-ioli. Die nächste Folge läuft am Samstag, 6. Dezember, 20.15 Uhr, auf ProSieben. Das Finale soll am 13. Dezember steigen. Die zwölfte Staffel der Rateshow begann am 8. November.