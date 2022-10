"The Masked Singer": Wer steckte hinter Goldi?

Am 29. Oktober versuchte Ruth Moschner (46) gemeinsam mit Johannes Oerding (40) und Rea Garvey (49) hinter die Geheimnisse der Masken der ProSieben-Sendung "The Masked Singer" (auch bei Joyn) zu kommen. Letzteren vermutete die Rate-Expertin bisher unter dem Kostüm des Werwolfs. Steckt der Reamonn-Sänger also doch nicht unter der haarigen Maskierung?