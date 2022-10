"The Masked Singer": Die Pfeife wurde demaskiert

Namenloser Roboter bekommt eigenen Namen

Ausgerechnet der Werwolf und "No Name" legten ein Duett auf der "TMS"-Bühne hin. Dafür suchte das ungleiche Paar den Song "Walk this way" aus, inklusive eines Rap-Parts des Roboters. Doch "No Name" fieberte die ganze Zeit nur einem Moment entgegen - seiner Taufe. Die Zuschauer wählten per App einen eigenen Namen für den Roboter aus. Nach Vorschlägen wie Schrauby oder Büchsen Bernhard, haben sich die Fans für den Namen Rosty entschieden. Getauft wurde natürlich mit Öl anstatt mit Weihwasser.

Über die Maskierung des Werwolf wurde ebenso heiß spekuliert. Yvonne Catterfeld konnte sich gut "den Graf" unter dem Pelz vorstellen. Laut Moschner könnte sich Wolfgang "Wolle" Petry (71) als böser Wolf getarnt haben. Dass es sich bei der Zahnfee ebenso um eine professionelle Sängerin handeln muss, da war sich das Rate-Team einig.

Bei der Pfeife gingen die Meinung zunächst auseinander. Könnten Fußballer Sami Khedira (35) oder Handballer Pascal Hens (42) hinter der Maske stecken? Auf jeden Fall jemand, der "sich wahnsinnig toll bewegen kann", schaute Ross Antony genau hin und tippte auf Jimi Blue Ochsenknecht (30). Weit gefehlt, es war Thomas Hayo (53). Die Zuschauer hatten den "Germany's next Topmodel"-Juroren bereits unter der Maske vermutet. "Ich hätte nie gedacht, es so zu genießen, ausgepfiffen zu werden", erklärte er am Schluss.