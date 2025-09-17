"The Morning Show"-Staffel 4: Wie viele Folgen, wann ist Finale?

Jennifer Aniston und Reese Witherspoon sind als Moderatorinnen von "The Morning Show" auch in Staffel 4 wieder ganz am Puls der Zeit. Die neuen Folgen führen uns ins Jahr 2024 - im Mittelpunkt stehen Probleme wie Deepfakes und Verschwörungstheorien. Auch der Wahlkampf Biden / Trump wird erwähnt, spielt aber keine zentrale Rolle. Was uns hier allerdings mehr interessiert, ist der Episodenfahrplan auf Apple TV+.