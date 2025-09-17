News

"The Morning Show"-Staffel 4: Wie viele Folgen, wann ist Finale?

Reese Witherspoon und Jennifer Aniston stehen am Beginn einer Treppe in der Großstadt
Franco Schedl
17.09.25, 09:33
Aniston und Witherspoon moderieren wieder. Doch wie sieht der Episodenfahrplan des Serienhits auf Apple TV+ aus?

Jennifer Aniston und Reese Witherspoon sind als Moderatorinnen von "The Morning Show" auch in Staffel 4 wieder ganz am Puls der Zeit. Die neuen Folgen führen uns ins Jahr 2024 - im Mittelpunkt stehen Probleme wie Deepfakes und Verschwörungstheorien. Auch der Wahlkampf Biden / Trump wird erwähnt, spielt aber keine zentrale Rolle. Was uns hier allerdings mehr interessiert, ist der Episodenfahrplan auf Apple TV+.

"The Morning Show"-Staffel 3: Das überraschende Ende erklärt

Wie viele Folgen hat "The Morning Show"-Staffel 4?

Die kultige Medien-Serie wird insgesamt 10 Episoden umfassen.

"The Morning Show": Staffel 5 ist bereits fix

Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?

Die vierte Staffel von "The Morning Show" startet am 17. September 2025 exklusiv bei Apple TV +. Danach geht es im Wochentakt immer mittwochs weiter. Somit ergibt sich folgender Serien-Fahrplan:

  • 17. September: Folge 1 ("My Roman Empire")
  • 24. September: Folge 2 ("The Revolution Will Be Televised")
  • 1. Oktober: Folge 3 ("Tipping Point")
  • 8. Oktober: Folge 4 ("Love The Questions")
  • 15. Oktober: Folge 5 ("Amari")
  • 22. Oktober: Folge 6 ("If Then")
  • 29. Oktober: Folge 7
  • 5. November: Folge 8
  • 12. November: Folge 9
  • 19. November: Folge 10 (Finale)
