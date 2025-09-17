"The Morning Show"-Staffel 4: Wie viele Folgen, wann ist Finale?
Aniston und Witherspoon moderieren wieder. Doch wie sieht der Episodenfahrplan des Serienhits auf Apple TV+ aus?
Jennifer Aniston und Reese Witherspoon sind als Moderatorinnen von "The Morning Show" auch in Staffel 4 wieder ganz am Puls der Zeit. Die neuen Folgen führen uns ins Jahr 2024 - im Mittelpunkt stehen Probleme wie Deepfakes und Verschwörungstheorien. Auch der Wahlkampf Biden / Trump wird erwähnt, spielt aber keine zentrale Rolle. Was uns hier allerdings mehr interessiert, ist der Episodenfahrplan auf Apple TV+.
Wie viele Folgen hat "The Morning Show"-Staffel 4?
Die kultige Medien-Serie wird insgesamt 10 Episoden umfassen.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Die vierte Staffel von "The Morning Show" startet am 17. September 2025 exklusiv bei Apple TV +. Danach geht es im Wochentakt immer mittwochs weiter. Somit ergibt sich folgender Serien-Fahrplan:
- 17. September: Folge 1 ("My Roman Empire")
- 24. September: Folge 2 ("The Revolution Will Be Televised")
- 1. Oktober: Folge 3 ("Tipping Point")
- 8. Oktober: Folge 4 ("Love The Questions")
- 15. Oktober: Folge 5 ("Amari")
- 22. Oktober: Folge 6 ("If Then")
- 29. Oktober: Folge 7
- 5. November: Folge 8
- 12. November: Folge 9
- 19. November: Folge 10 (Finale)