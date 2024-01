Die ebenso emotionale wie spannende Geschichte von "The New Look" beginnt zur Zeit des von Deutschland besetzten Paris während des Zweiten Weltkrieges. Erzählt wird von einer schwierigen Periode, in der es einer Modeikone wie Christian Dior und zeitgenössischen Designer:innen wie Balenciaga und Coco Chanel dennoch gelang, moderne Kleider auf den Markt zu bringen.

Hier erhaltet ihr durch einen Trailer einen ersten Vorgeschmack auf die modische Porduktion: