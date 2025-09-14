Netflix-Fans müssen sich von einem beliebten Charakter verabschieden: Luciane Buchanan (32) wird nicht in Staffel 3 der Erfolgsserie "The Night Agent" zurückkehren. Die neuseeländische Schauspielerin verkörperte in den ersten beiden Staffeln Rose Larkin, eine Cybersecurity-Expertin, die gemeinsam mit FBI-Agent Peter Sutherland (Gabriel Basso, 30) gefährliche Regierungsverschwörungen aufdeckt.

Showrunner erklärt schwere Entscheidung

"Ich werde nicht in Staffel drei von 'The Night Agent' zurückkehren", bestätigte Buchanan gegenüber dem US-Branchenblatt "Deadline". Die 32-Jährige zeigte sich dankbar für die Erfahrung: "Diese Serie war so großartig für meine Karriere - als Hauptdarstellerin in einer US-Show aus dem kleinen Neuseeland zu kommen, war wie ein Wirbelwind."

Showrunner Shawn Ryan und Produzentin Marney Hochman überbrachten Buchanan persönlich die Entscheidung. "Sie riefen mich kurz nach Staffel zwei an und sagten, sie hätten versucht, einen Weg zu finden, mich reinzubringen, aber wollten meiner Figur gerecht werden und sie nicht zu einer Nebenrolle machen", erklärte die Schauspielerin.