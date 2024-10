Gabriel Basso als FBI-Agent Peter Sutherland in "The Night Agent"

Fans warten noch sehnsüchtig auf die zweite Staffel, da legt Netflix bereits nach: Die Erfolgsserie "The Night Agent" bekommt auch eine dritte Staffel spendiert. Das gab der Streamingdienst am Mittwoch (9. Oktober) bekannt. Allerdings müssen sich Fans der Thriller-Serie noch gedulden. "Damit wir unserem großartigen Publikum bald weitere atemberaubende Peter-Sutherland-Abenteuer liefern können, haben wir zudem unermüdlich am Drehbuch zu Staffel 3 gearbeitet", wird Serienschöpfer Shawn Ryan (57) in der Mitteilung zitiert. Die dritte Staffel soll bereits Ende dieses Jahres in Produktion gehen. Staffel zwei soll kommendes Jahr bei Netflix starten.

Darum geht es in "The Night Agent" Die Action-Thriller-Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Matthew Quirk (44) und dreht sich um den FBI-Agenten Peter Sutherland, gespielt von Gabriel Basso (29). Er arbeitet im Weißen Haus und erhält eines Tages einen Telefonanruf, der ihn in eine gefährliche Verschwörung hineinzieht. Nachdem er in der ersten Staffel den Präsidenten rettete, führt ihn seine Beförderung zum Night Agent in der zweiten Staffel in die Welt der Geheimorganisationen.

Erste Staffel überrascht mit Blitz-Erfolg "The Night Agent" startete im März 2023 bei Netflix und erfreute sich schnell großer Beliebtheit. Nach Angaben des Streamingdienstes eroberte die Serie in 87 Ländern die Spitze der Netflix-Charts und führte fünf Wochen lang die globalen Serien-Top-10 an. In den ersten 91 Tagen habe "The Night Agent" demnach 98,2 Millionen Views erreicht, was ihr den zehnten Platz auf der Liste der beliebtesten Netflix-Serien aller Zeiten bescherte. So verwunderte es kaum, dass Netflix nur kurz nach dem erfolgreichen Start eine zweite Staffel in Auftrag gegeben hat. Ein genauer Starttermin ist allerdings noch nicht bekannt.