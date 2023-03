"The Night Agent": Kommt Staffel 2 auf Netflix?

Kommt Staffel 2 von "The Night Agent"?

Bisher wurden noch keine neue Folgen von Netflix bestellt.

Das spricht gegen Staffel 2: "The Night Agent" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Matthew Quirk und ist mit Staffel 1 zu Ende erzählt. Weitere Romane, die in folgenden Staffeln verfilmt werden könnten, gibt es nicht. Auch das Staffelfinale von "The Night Agent" ist abgeschlossen und würde gut als Serienfinale fungieren.

Das spricht für Staffel 2: Der kreative Kopf hinter der Netflix-Serie, Shawn Ryan, hat bereits Pläne für weitere Staffeln, die er auch dem Streamingdienst gepitcht hat, wie er im Gespräch mit "Deadline" mitteilte.