Peter Sutherland kommt zurück. Netflix hat die politische Actionserie "The Night Agent" um eine vierte Staffel verlängert - ein Schritt, der diesmal ungewöhnlich lange auf sich warten ließ. Denn während die Zusage für Staffel drei bereits dreieinhalb Monate vor der Premiere von Season zwei kam, wartete Netflix beim jüngsten Renewal zunächst ab, wie der Serienstart bei den Zuschauern ankommt. Die Entscheidung fiel schließlich aber doch nur zwei Wochen nach dem Debüt der dritten Staffel am 19. Februar.

Showrunner Shawn Ryan zeigte sich begeistert: "Es war eine wilde Fahrt, 'The Night Agent' bisher in fünf Ländern auf drei Kontinenten zu drehen, und wir sind überglücklich, dass die Abenteuer von Peter Sutherland in Staffel vier weitergehen", erklärte der Serienschöpfer und ausführende Produzent laut einem Bericht von "Deadline".