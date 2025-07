Noch ist der geplante Kinostart von Christopher Nolans (54) "The Odyssey" Mitte Juli 2026 über ein Jahr entfernt. Die ersten rund 80 Sekunden des Fantasy-Epos sorgen aber schon jetzt für erhöhten Hype unter den Kinofans: In einem ersten Teaser werden in US-Kinos als Vorprogramm zu "Juriassic Wolrd: Die Wiedergeburt" Blicke auf die Figuren von Tom Holland (29) und Jon Bernthal (48), auf die Folgen des trojanischen Krieges und ein weltberühmtes Holzpferd gewährt. Einzig der titelgebende Held Odysseus taucht nur schemenhaft auf.

Tom Holland weint um seinen Vater

Alle gezeigten Protagonisten im Teaser fragen sich, was aus König Odysseus geworden ist, der gemeinsam mit seiner Crew nach der erfolgreichen Schlacht um Troja als verschollen gilt. Unter den Suchenden ist auch Hollands Figur, der, wie nun eindeutig bestätigt wurde, dessen Sohn Telemachus mimt. "Ich muss herausfinden, was mit meinem Vater geschehen ist. Wann hast du ihn zuletzt gesehen?", will er mit Tränen in den Augen von Bernthals Charakter wissen. Der erwidert: "Ich weiß nichts von Odysseus, nichts seit Troja."

Erst ganz am Ende des Clips ist der Gesuchte zu sehen, gespielt von Matt Damon (54). Er treibt allein und offenbar schon seit langer Zeit auf einer Planke auf dem Meer, nur in einem Lumpen gehüllt und kaum bei Bewusstsein.