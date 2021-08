Regie-Wechsel

Für die Fortsetzung wird Regisseurin Gina Prince-Bythewood nicht mehr selbst hinter die Kamera treten, doch sie bleibt in anderer Funktion dennoch mit an Bord: "Ich liebe alles an 'The Old Guard', angefangen von der Story bis zu den Charakteren und empfinde es als Ehre, dass ich den ersten Teil inszenieren durfte. Ich habe mich nun jedoch dafür entschieden, das Sequel nicht mehr selbst zu drehen, sondern nur noch als Produzentin tätig zu werden. Trotzdem ist das Projekt in guten Händen, denn Vic Mahoney wird das nächste Kapitel erzählen."

Die Dreharbeiten sollen Anfang 2022 beginnen. 78 Millionen ZuschauerInnen hatte der erste Teil innerhalb eines Monats angelockt. Ob das Sequel diesen Rekord toppen kann, werden wir wohl nicht vor 2023 erfahren – aber mit etwas Glück geht sich vielleicht sogar noch Ende 2022 ein Netflix-Start aus.