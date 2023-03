Das wird zweifellos einer der originellsten deutschen Filme des Jahres: Ein bisschen klingt er wie die ernsthaftere und tiefgründigere Antwort auf Ryan Reynolds Action-Spaß "Free Guy", wo ein durchschnittlicher Mann plötzlich herausfand, dass er eigentlich Protagonist in einem brutalen Videospiel ist.

In "The Ordinaries" liegen die Dinge etwas anders: Da befinden wir uns von Anfang an deutlich erkennbar in einer fabelhaften Film-Welt, die streng unterteilt ist in Hauptpersonen, Nebenfiguren und Outtakes. Und mittendrin lebt Paula (Fine Sendel), die wir schon jetzt im Trailer kennenlernen: