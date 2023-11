"The Quiet Girl": Erfolgreichster irischer Film jetzt im Kino

Hintergründe zum Film

Der Film basiert auf der Kurzgeschichte "Foster" von Claire Keegan, die erstmals am 15. Februar 2010 in der Printausgabe des New Yorker veröffentlicht wurde. Der junge Regisseur Colm Bairéad feierte mit der Verfilmung sein Spielfilmdebüt und begann 2020 mit den Dreharbeiten in Meath und Dublin.