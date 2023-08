“Jeanne du Barry”: Wahre Geschichte hinter neuem Johnny Depp-Film

Anfeindungen

Auch wenn Jeanne einen Adelstitel erhielt, war sie dem Adel des französischen Hofes dennoch ein Dorn im Auge. Alle wussten, dass sie aus armen Verhältnissen stammte und zweifelten daher ihren Platz an der Seite des Königs an. Diese verbrachte nicht nur die Abendstunden mit ihm, sondern stand auch bei zahlreichen Anlässen an seiner Seite.

Die Speerspitzen der Attacken gegen sie bildeten, wie im Film dargestellt, die Töchter des Königs. Als schließlich Marie Antoinette nach Versailles zog, stand Jeannes Ruf auf der Kippe. Die junge Österreicherin ignorierte sie, wodurch ihr Platz am Hof immer mehr infrage gestellt wurde. Eines Tages wurde sie von Antoinette schließlich mit den Worten: “Es sind heute sehr viele Menschen in Versailles.” angesprochen und somit wertgeschätzt. In Hinsicht auf die Anfeindungen, die Jeanne in Versailles erfuhr, hält sich der Film eng an die historisch belegten Tatsachen.