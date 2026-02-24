News

"The Race"-Staffel 3: Wer macht 2026 in der Adventure-Show mit?

Fünf Personen blicken von einer Anhöhe in die Landschaft - in den Wolken zeichnen sich berühmte deutsche Bauwerke ab
Franco Schedl
24.02.26, 10:55
Die preisgekrönte Adventure-Show auf Joyn kann heuer mit einer Neuerung aufwarten.

Wer schafft es, ohne Geld und Handy in einem unbekannten Land als erstes nach ein paar Tausend Kilometern Abenteuer ins Ziel? In Staffel 3 von "The Race" wird das Konkurrenzdenken diesmal halbiert, denn erstmals treten Zweierteams im abenteuerlichen Wettrennen gegeneinander an. Welche Teilnehmer sind 2026 überhaupt dabei?

"The 50"-Staffel 3: Die Teilnehmer 2026 sind bekannt

Diese Zweiterteams machen bei "The Race" 2026 mit

Diese Creatorinnen und Creatoren wollen beweisen, dass sie am schnellsten ein unbekanntes Land durchqueren:

  • OT (IG: itsotti) & Hellge (hellgetogo)
  • JP (jpdondada) & Essow (essow_ucg)
  • Falk (falkventures) & Adrian (adrian_schnell)
  • Magda (magdamacht_) & Franz (franzimauto)

Die Wildcard Challenge entscheidet das letzte Team. Die fünf Nachwuchs-Creator:innen Marc (IG: marc.jose), Jerry (IG: jerrvysan), Kodiak (IG:kodiakgeo), Käthe (IG: kaethe.maria) und Taube (IG: vogeltaube) kämpfen dabei um den letzten freien Platz in Staffel 3. Wer es ohne Geld und Handy quer durch Deutschland bis ins Ziel schafft, sichert sich das Ticket für "THE RACE" - und komplettiert den finalen Cast.

Wann ist "The Race"-Staffel 3 zu sehen?

Die Adventure-Show läuft ab Sonntag, 8. März 2026, mit wöchentlich zwei neue Folgen kostenlos auf Joyn.

Franco Schedl, film.at, fs