Wer schafft es, ohne Geld und Handy in einem unbekannten Land als erstes nach ein paar Tausend Kilometern Abenteuer ins Ziel? In Staffel 3 von "The Race" wird das Konkurrenzdenken diesmal halbiert, denn erstmals treten Zweierteams im abenteuerlichen Wettrennen gegeneinander an. Welche Teilnehmer sind 2026 überhaupt dabei?

Diese Zweiterteams machen bei "The Race" 2026 mit

Diese Creatorinnen und Creatoren wollen beweisen, dass sie am schnellsten ein unbekanntes Land durchqueren:

OT (IG: itsotti) & Hellge (hellgetogo)

(IG: itsotti) & (hellgetogo) JP (jpdondada) & Essow (essow_ucg)

(jpdondada) & (essow_ucg) Falk (falkventures) & Adrian (adrian_schnell)

(falkventures) & (adrian_schnell) Magda (magdamacht_) & Franz (franzimauto)

Die Wildcard Challenge entscheidet das letzte Team. Die fünf Nachwuchs-Creator:innen Marc (IG: marc.jose), Jerry (IG: jerrvysan), Kodiak (IG:kodiakgeo), Käthe (IG: kaethe.maria) und Taube (IG: vogeltaube) kämpfen dabei um den letzten freien Platz in Staffel 3. Wer es ohne Geld und Handy quer durch Deutschland bis ins Ziel schafft, sichert sich das Ticket für "THE RACE" - und komplettiert den finalen Cast.